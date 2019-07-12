На Прикарпатье на взятке погорел следователь полиции
Также "на горячем" поймали посредника полицейского
В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали за получение и вымогательство взятки следователя одного из районных подразделений полиции и посредника. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, полицейский требовал тысячу евро у местного жителя. За эти деньги он обещал мужчине не совершать процессуальные мероприятия при расследовании в отношении него уголовного производства по факту мошенничества.
Правоохранители задержали полицейского и его посредника во время получения второй части взятки в размере 400 евро.
"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия", - рассказали в СБУ.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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