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На Прикарпатье на взятке погорел следователь полиции

12 июля, 07:53

Также "на горячем" поймали посредника полицейского

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали за получение и вымогательство взятки следователя одного из районных подразделений полиции и посредника. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, полицейский требовал тысячу евро у местного жителя. За эти деньги он обещал мужчине не совершать процессуальные мероприятия при расследовании в отношении него уголовного производства по факту мошенничества.

Правоохранители задержали полицейского и его посредника во время получения второй части взятки в размере 400 евро.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия", - рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, задержание, Прикарпатье, полицейский, Ивано-Франковская область

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