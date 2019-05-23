На Прикарпатье надвигается смерч
Очевидцы сняли, как в небе образуется мощный вихрь
На Прикарпатье надвигается смерч. В регионе усилились порывы ветра. Очевидцы сняли, как в небе образуется мощный вихрь.
Накануне ураган пронесся по Центральной Украине. В Запорожской области на видео зафиксировали огромную воронку, которая поднимается в небо. А в Житомирской области во время ливня штормовой ветер валил деревья и срывал с домов крыши.
Ранее сообщалось, что жители окрестностей Павлограда Днепропетровской области поразило уникальное природное явление. В районе села Богуслав вечером 22 мая местная жительница во время мелкого дождя заметила в небе большую воздушную воронку. Увиденное она сняла на видео и выложила в сеть.
Ранее мы писали, что по Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырывал с корнем деревья. Видео стихии было опубликовано очевидцами в местном Instagram-сообществе. Как сообщил автор записи, ролик был сделан вечером 20 мая в селе Камянка Глыбочицкого района. Пока неизвестно, какие разрушения принес смерч и были ли пострадавшие в результате стихии.
Напомним, Украину на трое суток накроют грозовые штормы: объявлен "желтый" уровень опасности.
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