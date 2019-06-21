Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Прикарпатье напали на полицейского

21 июня, 14:36

ЧП произошло во время конфликта между женщиной и ее сожителем

В Ивано-Франковской области в ночь на 21 июня напали на полицейского. ЧП произошло ночью, когда правоохранители прибыли на семейный конфликт и сожитель 29-летней заявительницы неожиданно ударил копа.

"21 июня в 00:20 полицейские выехали на помощь женщине, которая проживает в с. Верхняя, Калушского района. Заявительница сообщила, что ее 36-летний сожитель устроил семейную ссору, а затем и напал на патрульного", – сообщают в полиции.

Злоумышленника задержали. Установлено, что мужчина живет в соседнем селе, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 242 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК. Санкция статьи предусматривает штраф, арест, или лишение свободы на срок до двух лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, не так давно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии, ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали.

Также мы писали, что в Ровно недавно умер 25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник заколол вилами.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области учителя накинулись на полицейского с кулаками: патрульный остановил машину, за рулем которой был директор школы, а пассажиром – физрук, и после предложения копа пройти тест на содержание алкоголя педагоги начали избивать стража порядка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Прикарпатье, избили, коп, патрульный

Вы сейчас просматриваете новость " На Прикарпатье напали на полицейского". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Чем отмыть монтажную пену с рук и волос

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы

14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня

Зеленский выступил в Конституционном суде и покинул заседание

Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

Макс Барских вышел в свет с известной певицей

В Запорожской области обнаружили мёртвого школьника

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Алибасова вывозят из России: что случилось

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь