На Прикарпатье напали на полицейского

ЧП произошло во время конфликта между женщиной и ее сожителем

В Ивано-Франковской области в ночь на 21 июня напали на полицейского. ЧП произошло ночью, когда правоохранители прибыли на семейный конфликт и сожитель 29-летней заявительницы неожиданно ударил копа.



"21 июня в 00:20 полицейские выехали на помощь женщине, которая проживает в с. Верхняя, Калушского района. Заявительница сообщила, что ее 36-летний сожитель устроил семейную ссору, а затем и напал на патрульного", – сообщают в полиции.



Злоумышленника задержали. Установлено, что мужчина живет в соседнем селе, ранее к уголовной ответственности не привлекался.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 242 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК. Санкция статьи предусматривает штраф, арест, или лишение свободы на срок до двух лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, не так давно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии, ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали.

Также мы писали, что в Ровно недавно умер 25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник заколол вилами.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области учителя накинулись на полицейского с кулаками: патрульный остановил машину, за рулем которой был директор школы, а пассажиром – физрук, и после предложения копа пройти тест на содержание алкоголя педагоги начали избивать стража порядка.

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