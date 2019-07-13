На Прикарпатье обезвоженные дома Галицкого района получат воду

В села проложат водопровод, за дело взялась ДТЭК Бурштынская ТЭС

На Прикарпатье от недостатка воды страдал практически весь Галицкий район: колодцы обмелели, а вода, которая там осталась – непригодна для питья, и людям приходится возить ее из соседних сел или покупать в магазине.

Местный житель Владимир Леочко показал "Сегодня" свой колодец. Вода, говорит, некачественная, пахнет илом, но и ее почти не осталось. Дно и стенки электрочайника покрыты накипью, причем в последний раз мужчина вычищал его несколько дней назад.

"Это все от этой воды. Я ее употребляю, от этого и с желудком проблема, с зубами проблема", – уверен Леочко.

В свою очередь, Мария Слободян более двух лет ежедневно ездила за водой в соседнее село.

"Надо было и скот накормить, и пить, и стирать. У меня конь свой, телега, брали бутыли, всего на 400 литров, и каждый день возили", – рассказала жительница села Тустань.

Недавно женщина углубила колодец, теперь у нее есть немного воды, однако некачественной, что подтвердила и экспертиза. Воду на проверку возил председатель.

"Было большое содержание нитратов, вода с известью, потому что у нас карьер и там есть известняковые породы", – рассказал председатель сельсовета Тустани Ярослав Озарко.

По этой причине жители сел вынуждены покупать бутилированную воду в местном магазине.

"Очень часто покупают воду. Примерно десять блоков в день", – говорит продавщица магазина Ольга.

Району нужен водопровод, который снабжал бы питьевой водой всех его жителей, а их – 30 с половиной тысяч.

"Ориентировочная мощность такого водопровода – семь с половиной тысяч метров кубических воды в сутки, ориентировочная протяженность водопровода – 68 километров", – заявил председатель Галицкого районного совета Павел Андрусяк.

Чтобы разработать проект и построить водопровод, надо немало денег. Их выделяет социально ответственный бизнес "ДТЭК Бурштынская ТЭС".

"Партнером для нас выступила "ДТЭК Бурштынская ТЭС", профинансировала 135 тысяч по технически экономическому обоснованию и сейчас стоимость проектных работ – более 1 млн. 570 тыс. гривен", – отметил Андрусяк.

"Нас интересует решение проблем в регионе нашего присутствия. И мы не только работаем, чтобы поставить новые электрофильтра, но нас интересует здоровье жителей, которое зависит от питьевой воды", – говорит директор "ДТЭК Бурштынская ТЭС" Денис Шмыгаль.

Проектные работы планируют завершить уже в этом году. А на следующий, с помощью Государственного фонда регионального развития, должны начать строительство водопровода.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в конкурсе на звание лучшего работодателя Украины в рядах лучших оказалась компания ДТЭК, в которой работают около 80 тысяч человек.

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