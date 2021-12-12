На Прикарпатье ограничили движение грузовиков: список дорог

Движение ограничили в связи с неблагоприятными погодными условиями (выпадение снега, гололедица)

Из-за погоды ограничили движение грузовиков / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковской области введены ограничения для движения грузовиков на автомобильных дорогах.

Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции.

Реклама

Причина ограничений

Движение ограничили в связи с неблагоприятными погодными условиями (выпадение снега, гололедица), которые могут привести к усложнению движения автотранспорта, аварийных ситуаций, а также для оперативной расчистки автодорог от снега.

Список дорог

Н – 09 Мукачево – Львов, км 209+311-302+100 (на участке с. Яблуница – г. Ивано-Франковск);

Н – 10 Стрый – Черновцы – Мамалыга, км 16+462-204+008 (на всей протяженности);

Р – 21 Долина – Хуст, км 0+000-45+039 (на всей протяженности);

Р – 24 Татаров – Каменец-Подольский, км 0+000-09+200 (на участке с. Татаров – г. Коломыя).

В Киеве резко ухудшится погода 13 декабря

В Киеве и области в понедельник, 13 декабря, синоптики прогнозируют сильные осадки. Так, в столице ожидается мокрый снег и дождь.

Как рассказали синоптики, в Киеве температура воздуха и ночью, и днем составит от 2 до 4 градусов тепла.

Реклама

Также в столице и области ожидается сильный мокрый снег и дождь.

Кроме того, в этот день будет юго-восточный ветер со скоростью до 7-12 м/с.

Ранее мы писали: