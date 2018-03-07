На Прикарпатье от холода погибли двое мужчин

Тела замерзших людей обнаружили на улице, один "застыл" на лавочке прямо у подъезда

В Ивано-Франковской области за одни сутки в результате переохлаждения погибли двое мужчин.

"В результате обморожения обеих рук и общего переохлаждение организма умер 44-летний житель села Росильна Богородчанского района. Пострадавший скончался до приезда медиков", – сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Также в городе Калуш на улице Литвина на скамейке у подъезда жилого дома обнаружили тело местного жителя, 1957 г.р. Предварительная причина смерти – переохлаждение организма.

Напомним, недавно во Львовской области с лесу нашли тело молодого парня, который, за день до исчезновения, пошел собирать грибы. Предварительно установлено, что причиной смерти парня может быть переохлаждение.

Ранее сообщалось, что в селе Збруи Бродовского района Львовской области у местной часовни нашли тело 69-летнего мужчины.В полицию о смерти пенсионера сообщила его 35-летняя дочь. По предварительной информации, причиной гибели стало переохлаждение.