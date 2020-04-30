На Прикарпатье от коронавируса умерла директор центра занятости

В Калушском районе уже подтвердили 123 случая COVID-19

Сегодня утром, 30 апреля, в Калушской центральной районной больнице в Ивано-Франковской области коронавирусная инфекция унесла жизнь 52-летней женщины. По данным местных СМИ, умершая – директор местного межрайонного филиала центра занятости Светлана Довганич.

По словам заместителя главного врача больницы Натальи Кинаш, это седьмая смерть от коронавируса в районе. На данный момент тут подтвердили 123 случая COVID-19.

О смерти Довганич рассказали и в Калушской районной государственной администрации.

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"Внезапная болезнь прервала жизнь человека, которому был всего 51 год. Неожиданная смерть Светланы Зиновьевны – потеря для родных, близких, для коллег и друзей", – говорится на их сайте.

Всего же в Ивано-Франсковской области COVID-19 подтвердили у 862 человек. С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 2556 человек. 1694 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 72 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 51 человека спасти не удалось – они скончались.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области умерла зараженная коронавирусом женщина-медик – 41-летняя лаборант рентген-кабинета Калушской районной больницы Богдана Грыцив.

Напомним, что медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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