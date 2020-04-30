Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Прикарпатье от коронавируса умерла директор центра занятости

30 апреля, 15:36

Тина Наринецкая

В Калушском районе уже подтвердили 123 случая COVID-19

Сегодня утром, 30 апреля, в Калушской центральной районной больнице в Ивано-Франковской области коронавирусная инфекция унесла жизнь 52-летней женщины. По данным местных СМИ, умершая – директор местного межрайонного филиала центра занятости Светлана Довганич.

По словам заместителя главного врача больницы Натальи Кинаш, это седьмая смерть от коронавируса в районе. На данный момент тут подтвердили 123 случая COVID-19.

О смерти Довганич рассказали и в Калушской районной государственной администрации.

Реклама

"Внезапная болезнь прервала жизнь человека, которому был всего 51 год. Неожиданная смерть Светланы Зиновьевны – потеря для родных, близких, для коллег и друзей", – говорится на их сайте.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери

Всего же в Ивано-Франсковской области COVID-19 подтвердили у 862 человек. С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 2556 человек. 1694 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 72 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 51 человека спасти не удалось – они скончались.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области умерла зараженная коронавирусом женщина-медик – 41-летняя лаборант рентген-кабинета Калушской районной больницы Богдана Грыцив.

Напомним, что медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть женщина карта директор Прикарпатье Ивано-Франковская область коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 30 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 30 апреля и все подробности из регионовУкраина
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)Запад
В Почаеве после Пасхи
В Почаеве после Пасхи "с нарушениями" количество больных COVID-19 удвоилосьЗапад
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под Донецком
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под ДонецкомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...