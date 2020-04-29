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На Прикарпатье от коронавируса умерла женщина-медик

29 апреля, 18:46

Руслан Ровик

Женщина работала лаборантом в рентген-кабинете, ей был 41 год

В Ивано-Франковской области умерла женщина-медик – 41-летняя лаборант рентген-кабинета Калушской районной больницы Богдана Грыцив, которая была инфицирована коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщила Наталья Кинаш, медицинский директор по стационарной помощи в Калушской ЦРБ.

"Выражаем искренние соболезнования семье покойной, близким по поводу непоправимой утраты… Это уже шестая смерть от коронавирусной болезни в нашем городе и районе", - говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на утро 29 апреля в Калуше и области лабораторно было подтверждено 116 случаев COVID-19.

Среди заболевших – 64 жителя районного центра и 52 человека из ближайших сел. Среди заболевших большинство – женщины (72 человека). 65% от общего числа инфицированных – люди в возрасте после 50 лет.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 29 апреля в Украине лабораторно подтвердили 9866 случаев COVID-19. Из них 250 – летальные, а 1103 пациента выздоровели.

Ранее мы сообщали, что Украина может избежать пика коронавируса, который ожидается в начале мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск Прикарпатье Калуш Ивано-Франковская область коронавирус медик

Источник: Сегодня

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