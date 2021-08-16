На Прикарпатье перевернулось пожарное авто. Шесть спасателей попали в больницу (фото)

Водитель на скорости объезжал участок дороги, где шел ремонт, и не справился с управлением

Пострадавших спасателей обследуют медики. Коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковской области, где ранее в ДТП погибли двое 18-летних парней, пожарный автомобиль попал в аварию. В результате пострадали шестеро пожарных, которые находились в авто.

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Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Инцидент произошел около 9:00 на дороге Долина – Хуст в поселке Выгода Калушского района. Спасатели попали в ДТП, когда ехали на вызов для тушения легковушки.

Авто превратилось в груду металла. Фото: Нацполиция

В полиции отметили, что водитель пожарного авто не выбрал безопасную скорость и во время объезда места ремонтных работ выехал на встречную полосу. Там спасатель не справился с управлением и съехал в кювет, авто врезалось в дерево.

На место прибыли правоохранители. Фото: Нацполиция

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Пострадавших увезли в больницу на обследование. Сейчас на месте работают следователи.

Информацию о ДТП внесут в Единый реестр досудебных расследований.

Причина большинства ДТП в Украине

Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. По данным полиции, больше всего аварий случилось из-за таких причин:

нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев; превышение безопасной скорости – 20 414 случаев; несоблюдение дистанции – 14 675 случаев.

Напомним, под Киевом смертельная авария – два авто слетели с дороги.

Также мы писали, что в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: