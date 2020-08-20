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На Прикарпатье плантацию конопли "замаскировали" в лесу: фото

20 августа, 03:33

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Некоторые растения были высотой до двух метров

В Ивано-Франковской области мужчина выращивал элитные сорта конопли в лесопосадке. Замаскированную плантацию нашли полицейские.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел в Снятинском районе. Именно там, между селами Новоселица и Джуров, мужчину поймали с поличным. Копы заметили, как он пропалывал растения высотой около двух метров.

Всего правоохранители ликвидировали 255 растений конопли элитных сортов. По словам правонарушителя, их он выращивал для собственных нужд. Но теперь ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Харьковской области полиция перекрыла канал торговли наркотическим зельем: более 40 килограммов конопли, а еще незарегистрированное оружие и боеприпасы нашли в квартире бывшего работника полиции. Изъятое зелье оценили более чем в миллион гривен.

А тем временем в столице боролись с распространением наркотиков. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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фото наркотики Прикарпатье Ивано-Франковская область наркотик
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