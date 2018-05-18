На Прикарпатье поезд раздавил легковушку

Погиб пассажир Volkswagen, еще один несовершеннолетний из этого автомобиля с травмами находится в больнице

На Прикарпатье столкнулись автомобиль и пассажирский поезд сообщением "Ивано-Франковск – Киев". ДТП с летальным исходом произошло вчера, 17 мая, около 23.10., на переезде в поселке Букачевцы Рогатинского района.

"22-летний житель одного из сел района, управляя автомобилем Volkswagen Golf двигаясь в направлении г. Рогатин, пренебрегая включенным сигналом светофора и опущенным шлагбаумом, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом, который следовал в направлении станции Ходоров Львовской области", – сообщают в Нацполиции.

В результате аварии 22-летний пассажир автомобиля скончался на месте от полученных телесных повреждений, еще один 16-летний пассажир получил телесные повреждения в виде множественных переломов нижней челюсти. Пострадавшего на "скорой" доставили в Рогатинскую районную больницу.

Водитель легковушки не пострадал, за рулем он находился в трезвом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Проводится досудебное расследование.

Ранее в Ивано-Франковской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль. В результате погибла семья - двое детей и двое взрослых.

Также мы писали, что во Львове у железной дороги погибла молодая девушка.

А Хмельницкой области пассажирский поезд "Москва – Хмельницкий" столкнулся с грузовиком КамАЗ.