На Прикарпатье поезд раздавил легковушку

Сегодня, 14:05

Погиб пассажир Volkswagen, еще один несовершеннолетний из этого автомобиля  с травмами находится в больнице


На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На Прикарпатье столкнулись автомобиль и пассажирский поезд сообщением "Ивано-Франковск – Киев". ДТП с летальным исходом произошло вчера, 17 мая, около 23.10., на переезде в поселке  Букачевцы Рогатинского района.

"22-летний житель одного из сел района, управляя автомобилем Volkswagen Golf двигаясь в направлении г. Рогатин, пренебрегая включенным  сигналом светофора и опущенным шлагбаумом, выехал на железнодорожный переезд и  столкнулся с поездом, который следовал в направлении станции Ходоров Львовской области", – сообщают в Нацполиции.

В результате аварии  22-летний пассажир автомобиля скончался на месте от полученных телесных повреждений,  еще один 16-летний пассажир получил телесные повреждения в виде множественных переломов нижней челюсти. Пострадавшего на "скорой"  доставили в Рогатинскую районную больницу.

Водитель легковушки не пострадал, за рулем он находился в трезвом состоянии.

По данному факту открыто  уголовное производство (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Проводится досудебное расследование.

Ранее в Ивано-Франковской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль. В результате погибла семья -  двое детей и двое взрослых.

Также мы писали, что  во Львове у железной дороги погибла молодая девушка.

А  Хмельницкой области пассажирский поезд  "Москва – Хмельницкий" столкнулся с грузовиком КамАЗ.

 
ДТП, поезд, Прикарпатье, автомобиль

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"Сегодня"

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