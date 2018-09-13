На Прикарпатье поминки закончились массовым отравлением

В больницу с острым энтероколитом попали 17 человек

По информации ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр", после проведения поминального обеда в одном из частных жилищ села Старый Гвоздец Коломыйского района 12 сентября в инфекционную больницу попали 17 человек, в том числе 6 детей до 15 лет.

"Предварительный диагноз пострадавших "Острый гастроэнтероколит", все они жаловались на общую слабость, рвоту, боли в животе, диарею, повышение температуры тела до 38-39 градусов", – сказано в сообщении.

У восьми человек наблюдается легкая форма болезни. Еще у девяти – средней тяжести. Источник возбудителя инфекции и основная причина вспышки устанавливаются.

Напомним, в Ровенской области 20 человек отравились после праздничного банкета . Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

Массовая госпитализация пострадавших началась после празднования свадьбы в гостинично-развлекательном комплексе "Айвенго", что находится в с. Колоденка Ровенского района.

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