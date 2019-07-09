На Прикарпатье поймали на взятке чиновника РГА

Начальник отдела Долинской РГА требовал семь тысяч гривен от предпринимателя

Фото: пресс-служба прокуратуры

В Ивано-Франковской области во время получения взятки задержали начальника отдела Долинской РГА. Чиновник получил неправомерную выгоду от предпринимателя в сумме 7 тыс. гривен за изготовление документов на размещение временного сооружения. Последнее должны были использовать для проведения предпринимательской деятельности.

"Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") УК Украины", – сообщают в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области председатель одной из РГА требовал взятку с местного жителя за укрытие от полиции преступной деятельности.

Напомним, не так давно во время получения 5 тыс. долларов задержали чиновника Ровенской райгосадминистрации.

​

​

Ранее во Львовской области чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за то, чтобы не создавать препятствия в служебном продвижении и начислении денежных премий. Сотрудники СБУ задержали главу Сокальской райгосадминистрации с поличным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Прикарпатье поймали на взятке чиновника РГА". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"