На Прикарпатье поймали на взятке чиновника РГА
Начальник отдела Долинской РГА требовал семь тысяч гривен от предпринимателя
В Ивано-Франковской области во время получения взятки задержали начальника отдела Долинской РГА. Чиновник получил неправомерную выгоду от предпринимателя в сумме 7 тыс. гривен за изготовление документов на размещение временного сооружения. Последнее должны были использовать для проведения предпринимательской деятельности.
"Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") УК Украины", – сообщают в прокуратуре Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области председатель одной из РГА требовал взятку с местного жителя за укрытие от полиции преступной деятельности.
Напомним, не так давно во время получения 5 тыс. долларов задержали чиновника Ровенской райгосадминистрации.
Ранее во Львовской области чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за то, чтобы не создавать препятствия в служебном продвижении и начислении денежных премий. Сотрудники СБУ задержали главу Сокальской райгосадминистрации с поличным.
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