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На Прикарпатье поймали на взятке чиновника РГА

9 июля, 11:19

Начальник отдела Долинской РГА требовал семь тысяч гривен от предпринимателя

Фото: пресс-служба прокуратуры

В Ивано-Франковской области во время получения взятки задержали начальника отдела Долинской РГА. Чиновник получил неправомерную выгоду от предпринимателя в сумме 7 тыс. гривен за изготовление  документов на размещение временного сооружения. Последнее должны были использовать для проведения предпринимательской деятельности.

"Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") УК Украины", – сообщают в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области председатель одной из РГА требовал взятку с местного жителя за укрытие от полиции преступной деятельности.

Напомним, не так давно во время получения 5 тыс. долларов задержали чиновника Ровенской райгосадминистрации.

Ранее во Львовской области чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за то, чтобы не создавать препятствия в служебном продвижении и начислении денежных премий. Сотрудники СБУ задержали главу Сокальской райгосадминистрации с поличным.

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Тег взятка, чиновник, рга, Прикарпатье

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