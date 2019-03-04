На Прикарпатье при загадочных обстоятельствах умерла супружеская пара

Кроме того, в квартире обнаружили мертвой домашнюю кошку

Фото: politeka.net

На Прикарпатье при загадочных обстоятельствах умерла супружеская пара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d4b/b14/5c7d4bb14f6bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d4b/b14/5c7d4bb14f6bd.jpg 2019-03-04T18:02:00+02:00 Запад Кроме того, в квартире обнаружили мертвой домашнюю кошку

В городе Калуш Ивано-Франковской области в квартире в 4-этажного дома на ул. Коновальца были найдены тела двух человек – 66-летнего мужа и 63-летней жены.

Погибшей оказалась замдиректора школы №7 г. Калуш Надежда Голинская. Ее муж Иван был пенсионером.

Результатов экспертизы относительно причин смерти пока нет. По данному факту открыто уголовное дело. Об этом сообщает firtka.if.ua. Тела на кухне закрытой квартиры обнаружил внук супругов, который 3 марта пришел навестить бабушку с дедушкой. Дверей ему не открыли, поэтому, он воспользовался своим ключом.

Признаков проникновения в квартиру посторонними людьми, как и признаков насилия, не найдено. Кроме того, на своем месте оставались мобильные телефоны, деньги и ценности. Среди возможных версий причин трагедии – естественная смерть или отравление. Кроме того, в квартире обнаружили мертвой домашнюю кошку.

Добавим, что в квартире, где произошла трагедия, установлено газовый парапетный котел и газовую плиту. В момент трагедии котел был выключен, причем – даже с розетки. Газовая плита тоже была выключена. Газовики проверили оборудования и не обнаружили никаких повреждений газовых сетей. Утечки газа не было. Однако не исключено, что газ мог попасть в квартиру через вентиляционную систему.

Напомним, ранее в Хмельницкой области двое пенсионеров во время варки самогона отравились испарениями сопутствующих "процессу" газов и масел. Работники констатировали смерть 68-летней хозяйки дома. 71-летний мужчина в критическом состоянии был доставлен в реанимацию.

Кроме этого, мы писали, что в Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Прикарпатье при загадочных обстоятельствах умерла супружеская пара". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.