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На Прикарпатье продолжает бушевать непогода: дома без крыш и под водой

29 мая, 18:18

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия в ближайшие дни не прекратятся

На территории Ивано – Франковской области 28 мая, во второй половине дня, прошли сильные ливни. В результате осадков в виде дождя и града в городе Калуш, было подтоплено микрорайон Подгорки: 10 дворов и 12 частных приусадебных участков.

Подтоплено местные дороги, приусадебные участки и дома в селах Подмихайлье, Бережниця, Студинка и Перевозец. На улице Казаков в городе Калуш река Млинивка частично вышла из берегов. В настоящее время уровень воды спадает, река вошла в свое русло. А в селе Березница ураганный ветер снес крышу Народного дома.

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия и дальше будут наблюдаться на территории Прикарпатья.


Добавим, что к управлению ГСЧС области поступило 10 сообщений. Четыре раза спасатели выезжали для разрезания поваленных деревьев 6 сообщений поступило о подтоплении дворовых, которые были подтоплены раньше. В настоящее время с помощью по откачке воды жители Кольского района не обращались.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.


В общем, после паводков в Ивано-Франковской и Закарпатской областях остаются подтопленными десятки жилых домов и домохозяйств.

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Тег Прикарпатье, дожди, ливни, град

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