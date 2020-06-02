В Украине произошло новое землетрясение: что известно

В Ивано-Франковской области произошло еще одно землетрясение. В Главном центре специального контроля рассказали, что источник подземных толчков находился в районе города Долина на глубине двух километров.
Новые подземные толчки силой 2,7 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в 21:05 1 июня.
"Данное землетрясение по энергетическим параметрам несколько меньше предыдущего, может ощущаться некоторыми людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения", – рассказали специалисты.
О землетрясении в соцсетях сообщили и местные жители. На "тряску" пожаловались жители Долинской ОТГ.
"Телевизор потрясло. Мои дети спрашивали, что это такое?!! Три секунды было видно и слышно хорошо", – написала пользователь Yulija Khrabrova.
Напомним, предыдущее землетрясение в Долинском районе Ивано-Франковской области произошло 1 июня около 7:30 утра.
Как рассказали очевидцы, внезапно послышался звон стекла и посуды. Местные жители признались, что некоторые из них сильно перепугались, поняв, что произошло землетрясение.
А ранее сильное землетрясение произошло в городе Загреб в Хорватии.
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