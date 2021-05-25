На Прикарпатье пятеро детей едва не погибли от самогона. Детали громкой истории

Подростки едва держались на ногах, трое из пяти детей потеряли сознание – всех госпитализировали – подробности

В Ивано-Франковске на днях в больницу попали пятеро подростков 11-12 лет с острым алкогольным отравлением. Выяснилось, что они пили самогон, который вынесли из дома.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Очевидцы сняли на видео детей, которые едва держались на ногах, их под руки вели сверстники. Подростки пьянствовали на территории недостроенного детсада. От выпитого трое из них потеряли сознание. Их товарищи испугались и вызвали скорую.

Подростки учатся в двух местных лицеях. О том, что дети напились до обморочного состояния, педагоги узнали из интернета.

"Школа системно работу проводит. Но школа не может семью заменить. Особенно в выходной день", – сказал директор учреждения Михаил Калинюк.

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Родители школьников отказываются общаться с журналистами. Учителям они рассказали, что двухлитровую бутылку самогона дети принесли из дома.

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Дети, оказавшиеся в центре алкогольного скандала, из обычных семей, говорят педагоги. Учатся посредственно.

"В одной семье бабушка воспитывает ребенка, во второй семье – папы нет. В третьей – где-то на заработках. Обычно это влияет на воспитание", – прокомментировала заместитель директора лицея Людмила Грицко.

Всех участников инцидента ожидают воспитательные беседы в школе и дома. Проверку начали и правоохранители.

Напомним, в Чернигове четверо малолетних детей попали в детскую реанимацию с отравлением грибной похлебкой.