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На Прикарпатье разоблачили группу наркоторговцев во главе с полицейским (фото)

25 ноября, 11:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копу грозит до 10 лет тюрьмы

На Прикарпатье правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, среди которых полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из отделений в Ивано-Франковской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 42-летний мужчина организовал разветвленную схему сбыта наркотиков в регионе. Он выращивал растения конопли, перерабатывал и вместе с сообщниками – жителями Ивано-Франковска – распространял марихуану среди наркозависимых.

Организатора преступного бизнеса задержали во время передачи партии марихуаны 33-летнему сообщнику. Им уже вручены подозрения. Кроме того, у фигурантов дела копы провели санкционированные обыски.

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

"Продолжается следствие с целью привлечения к ответственности всех причастных к преступной деятельности группы", – подытожили в полиции.

Ранее мы сообщали, что на Буковине разоблачили группу наркоторговцев, среди которых инспектор полиции.

Также напомним, в Одессе разоблачили крупную наркогруппировку. "Товар" заказчикам доставляли курьеры.

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наркотики марихуана полиция Прикарпатье Ивано-Франковская область патрульный
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