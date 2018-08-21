На Прикарпатье ребенок упал в водопад: мать бросилась спасать

Сегодня, 14:48

Местные жители помогли пострадавшим выбраться из воды до прибытия спасателей

Водопад Пробий. Фото: planetofhotels.com
Водопад Пробий. Фото: planetofhotels.com

В городе Яремче Ивано-Фравнковской области в водопад "Пробий", что на реке Прут, упала девятилетняя девочка.

Пытаясь ее спасти, 31-летняя мать прыгнула за ней в воду. Местные жители помогли пострадавшим выбраться из воды до прибытия спасателей.

"Работники пожарно-спасательной службы совместно с горными спасателями на носилках транспортировали пострадавших к автомобилю скорой медицинской помощи", – сообщают в ГСЧС.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавших доставили в Яремчанскую центральную городскую больницу.

По информации полиции, с начала года на Прикарпатье на водных объектах погибли 27 человек, из них – один ребенок. Основной причиной гибели на воде является неумение плавать, купание детей без присмотра взрослых и купание в неизвестной глубине.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.
ребенок, Прикарпатье, водопад

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Источник:

"Сегодня"

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