На Прикарпатье ребенок упал в водопад: мать бросилась спасать

В городе Яремче Ивано-Фравнковской области в водопад "Пробий", что на реке Прут, упала девятилетняя девочка.

Пытаясь ее спасти, 31-летняя мать прыгнула за ней в воду. Местные жители помогли пострадавшим выбраться из воды до прибытия спасателей.

"Работники пожарно-спасательной службы совместно с горными спасателями на носилках транспортировали пострадавших к автомобилю скорой медицинской помощи", – сообщают в ГСЧС.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавших доставили в Яремчанскую центральную городскую больницу.

По информации полиции, с начала года на Прикарпатье на водных объектах погибли 27 человек, из них – один ребенок. Основной причиной гибели на воде является неумение плавать, купание детей без присмотра взрослых и купание в неизвестной глубине.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.