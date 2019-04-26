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На Прикарпатье сгорел ресторан и казначейство: пожар тушили четыре часа

Сегодня, 11:15

Также огонь охватил помещение Управления труда и социальной защиты населения

Фото: ГСЧС

В городе Яремче, что Прикарпатье тушили мощный пожар. Сигнал о возгорании поступил к спасателям 26 апреля в 2:01. Об этом сообщают в ГСЧС.

На момент прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем. Как оказалось, пламя охватило первый этаж, где находился ресторан, второй этаж Отделения Государственного казначейства Украины и третий этаж здания Управления труда и социальной защиты населения исполкома Яремчанского горсовета.

В 5:02 пожар был локализован, а в 5:55 – ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, деревянное перекрытие между вторым и третьим этажами, имущество здания на общей площади 750 квадратных метров.

Причина возникновения пожара устанавливается. К тушению пожара были привлечены от Управления ГСЧС в области 45 человек личного состава на 10 единицах техники.

Ранее Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий.

А недавно Под Львовом произошел мощный пожар на заводе по производству подсолнечного масла. Огонь вспыхнул в металлической сушке с семенами.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, Прикарпатье, пламя, ГСЧС

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