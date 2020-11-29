На Прикарпатье школьницы подсыпали слабительное одноклассникам: дети в больнице

На Прикарпатье в школе поселка Рожнятов две ученицы неудачно пошутили над своими одноклассниками. Девочки подсыпали в газированную воду слабительное и угостили одноклассников.

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Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Кристина Максимчак, пишет "Суспильне".

Такой инцидент случился с учениками пятого класса.

Уполномоченная рассказала, что в обед в полицию обратился местный житель и заявил, что его внучку госпитализировали из-за отравления в школе.

"Правоохранители установили, что из этого же учебного заведения госпитализировали еще четырех детей. Состояние детей удовлетворительное, угрозы жизни не было", - рассказала Кристина Максимчак.

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Все дети пили один и тот же напиток.

Полицейские уже составили протоколы по статье "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Напомним, ранее в Харьковской области отравилось почти 40 учеников лицея.

Кроме того, мы писали, как в Киевской области распылили слезоточивый газ в школе. В результате 16 детей попали в больницу.

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