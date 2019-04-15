На Прикарпатье школьники безвозмездно помогают пожилым людям

Нуждающихся юноши посещают при малейшей необходимости





У ребят есть наставник – ветеран АТО Дмитрий. Мужчина преподает в одной из школ Ивано-Франковска "Защиту отечества". В этом селе живут родители Дмитрия, поэтому сюда он приезжает часто. Именно он решил сплотить местную молодежь, научить их заниматься спортом и заодно помогать тем, кто в этом нуждается.

Всего у ребят – почти десяток подопечных. Каждого из них школьники посещают при малейшей необходимости. Кроме помощи по дому, люди иногда приносят и продукты. Правда, такое себе могут позволить раз в год, когда местные предприниматели помогают со средствами.

Напомним, не так давно жители Винницы устроили акцию, участники которой "сдавали" детей "напрокат" бабушкам и дедушкам, которые живут в доме-интернате.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве прошел флеш-моб под названием "Давайте поможем бабушкам!". Около ста волонтеров одного из благотворительных фондов на протяжении нескольких часов покупали в супермаркетах продукты для неимущих киевских пенсионеров.

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