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На Прикарпатье случилось смертельное ДТП: авто превратилось в груду металла (фото)

13 октября, 14:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Легковушка выехала на встречную полосу движения

В Ивано-Франковской области столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители рассказали, что инцидент случился в селе Подгайчики в Коломыйском районе. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там легковушка столкнулась с грузовиком Газель 3302-418. На место выехали медики, спасатели и копы.

Фото: Мисто

Фото: Мисто

Фото: Мисто

Фото: Мисто

По данным полицейских, в результате аварии погиб водитель Mazda. От ранений он скончался на месте происшествия. Также пострадала пассажирка легковушки, ее госпитализировали.

На опубликованных фото видно, что оба автомобиля сильно повреждены. От легковушки осталась груда металла.

Фото: Мисто

Фото: Мисто

Фото: Мисто

Фото: Мисто

По факту ДТП следователи начали уголовное производство.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП: автомобиль слетел с дороги и упал в обрыв.

Кроме того, в Николаевской области столкнулись сразу семь транспортных средств.

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ДТП Прикарпатье Ивано-Франковская область
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