На Прикарпатье "служитель" Фемиды не удержался от преступления

Сегодня, 12:09

Судье грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией


Во время задержания. Фото: СБУ

Во время задержания. Фото: СБУ

Во время задержания. Фото: СБУ

В Ивано-Франковске поймали на взятке в размере пяти тысяч евро судью одного из судов области.

"Установлено, что судья требовал деньги от руководителя коммерческой структуры. За указанную сумму чиновник обещал беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела о банкротстве предприятия", – сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали судью в одном из развлекательных заведений областного центра во время получения неправомерной выгоды.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, а также  избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УКУ. Это правонарушение наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно на Прикарпатье при получении взятки задержали заместителя начальника одного из территориальных отделений областной государственной налоговой инспекции.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
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"Сегодня"

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