На Прикарпатье снова скандал: выборы на одном из участков признали недействительными

Более того, неожиданно пропали 100 бюллетеней за соперника Вирастюка

На 87-м округе на Прикарпатье, где проходят довыборы в Верховную Раду, снова скандал. На этот раз голосование на одном из участков признали недействительным.

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Об этом сообщило движение Чесно, которое пристально следит за этим процессом.

Этой ночью планировали подсчитать голоса с 20 избирательных участков, но получилось обработать лишь пять.

"На одном из пяти участков выборы признали недействительными (№261030). На этом участке побеждал Александр Шевченко (кандидат от партии "За будущее"). У него было 377 голосов, а у Василия Вирастюка (кандидат от "Слуги народа") – 141. Причина признания выборов недействительными – проблема с заявлениями и голосованием на дому", – говорится в сообщении.

Несколько членов ОИК вызвали полицию. Один заявил о похищении бюллетеней на этом "непризнанном участке". Сообщается о пропаже 100 бюллетеней за Шевченко.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил скандал на Прикарпатье. Он пытался заставить Шевченко встать на колени и извиниться, проверял удостоверения журналистов и паспорта.

Позже депутат объяснил скандал на довыборах. По его словам, он вместе с другими депутатами приехали на 87-й округ, чтобы защитить выборы.

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