На Прикарпатье сняли на видео мощную пылевую бурю

Сильные порывы ветра поднимали в воздух целые облака пыли с полей

В Ивано-Франковской области, недалеко от Коломыи, сняли на видео бурю, возникшую из-за сильного ветра, который поднимал в воздух целые облака пыли с окрестных полей.

Ролик был опубликован на Facebook-странице местного издания "Край".

Как рассказал очевидец, из-за стихии видимость на дороге была серьезно ограничена, и произошло столкновение двух машин.

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"Вниманию водителей! Непростая ситуация на дороге к Коломые. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер", - говорится в подписи к видео.

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Напомним, во время пылевой бури в окрестностях Киева, на трассе Киев-Ягодин пылевая буря вызвала масштабное ДТП с участием шести автомобилей, четыре человека погибли, остальные травмированы. На месте работали спасатели.

Из-за шквала в Киеве обрушились конструкции недостроенного Подольско-Воскресенского моста. От пылевой бури пострадали Черниговская и Житомирская области.

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"Просьба к участникам дорожного движения: быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути – остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", – из заявления Патрульной полиции Украины.

Новости "Сегодня" выяснили, откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице. Версий – несколько, однако, эксперты сходятся во мнении, что сильное загрязнение воздуха произошло одновременно по нескольким причинам.

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