На Прикарпатье пенсионерка выжила, пролежав две недели в болоте
Пострадавшая приходит в норму
Утром в минувшее воскресенье вблизи села Мариямполь Галицкого района Ивано-Франковской области, в заболоченной местности у реки Днестр местный рыбак обнаружил пожилую женщину.
Ею оказалась 82-летняя жительница Мариямполя, которая еще 10 июня ушла на сельское пастбище и не вернулась домой.
В течение нескольких дней пропавшую пенсионерку с использованием квадрокоптера разыскивали полиция и спасатели, сообщает Галка.
Пострадавшую доставили в Галицкую центральную райбольницу. Как сообщила замглавврача Галина Борецкая, диагноз пострадавшей, помещенной в реанимацию – общее переохлаждение и истощение.
"Женщина в сознании, хотя она поступила к нам с давлением 40 на 10, а сейчас уже 120/80. Показатели анализа крови в норме. Также у нее возрастные изменения – церебральный атеросклероз", – сообщила Борецкая.
По словам врача, пожилую пациентку уже проведали соседи.
Как сообщалось, в Хмельницком врачи спасли мужчину, который забил себе в голову два крупных гвоздя.
Также мы сообщали, что в Тернополе пенсионер погиб, пытаясь выбраться из окна квартиры по интернет-кабелю.
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