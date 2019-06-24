На Прикарпатье пенсионерка выжила, пролежав две недели в болоте

Пострадавшая приходит в норму

Река Днестр. Фото: Аргумент.

Утром в минувшее воскресенье вблизи села Мариямполь Галицкого района Ивано-Франковской области, в заболоченной местности у реки Днестр местный рыбак обнаружил пожилую женщину.

Ею оказалась 82-летняя жительница Мариямполя, которая еще 10 июня ушла на сельское пастбище и не вернулась домой.

В течение нескольких дней пропавшую пенсионерку с использованием квадрокоптера разыскивали полиция и спасатели, сообщает Галка.

Пострадавшую доставили в Галицкую центральную райбольницу. Как сообщила замглавврача Галина Борецкая, диагноз пострадавшей, помещенной в реанимацию – общее переохлаждение и истощение.

"Женщина в сознании, хотя она поступила к нам с давлением 40 на 10, а сейчас уже 120/80. Показатели анализа крови в норме. Также у нее возрастные изменения – церебральный атеросклероз", – сообщила Борецкая.

По словам врача, пожилую пациентку уже проведали соседи.

Как сообщалось, в Хмельницком врачи спасли мужчину, который забил себе в голову два крупных гвоздя.

Также мы сообщали, что в Тернополе пенсионер погиб, пытаясь выбраться из окна квартиры по интернет-кабелю.

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