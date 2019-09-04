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На Прикарпатье столкнулись грузовик и легковушка: пять человек пострадали и один погиб

4 сентября, 18:39

26-летний водитель Mercedes не выбрал безопасную скорость движения и врезался в DAF

На Прикарпатье сегодня, 4 сентября около шести часов утра произошло смертельное ДТП. Как оказалось, в селе Заднестрянское Галицкого района 37-летний водитель автомобиля остановился в перед железнодорожным переездом, когда опустился шлагбаум. В то же время 26-летний водитель Mercedes не выбрал безопасную скорость движения и врезался в грузовик. Об этом сообщают в полиции.

В результате аварии 20-летний пассажир Mercedes погиб на месте происшествия. Другие пассажиры госпитализированы в больницу: один попал в реанимации, другой тоже находится в тяжелом состоянии, еще трое пассажиров после обследования от госпитализации отказались.

По данному факту начато уголовное. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно на Прикарпатье пассажирский автобус  столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое — травмированы.

Ранее в Кременце Тернопольской области в результате столкновения с легковушкой погиб скутерист. Водитель двухколесного транспорта оказался известным украинским музыкантом Василием Жданкиным.

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ДТП Ивано-Франковск Прикарпатье погибший

Источник: Сегодня

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