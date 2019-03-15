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На Прикарпатье трое детей отравились угарным газом

Сегодня, 12:02

Пострадавших доставили в больницу, самому младшему пациенту – три года

Фото: dpchas.com.ua
На Прикарпатье трое детей отравились угарным газом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b77/177/5c8b771778b19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b77/177/5c8b771778b19.jpg Запад Пострадавших доставили в больницу, самому младшему пациенту – три года

В Ивано-Франковской области в больницу с отравлением  попали  трое детей. Предварительный диагноз, поставленный медиками – "отравление угарным газом".

"Поступило сообщение о том, что в областную детскую клиническую больницу госпитализировали троих детей, жителей областного центра с улицы Короля Данила, в возрасте трех, девяти и четырнадцати лет", – сообщает департамент гражданской защиты ИФОГА.

Состояние пострадавших – средней тяжести.

Напомним, ранее во Львовской области за одни сутки шесть человек отравились газом в собственных жилищах, трое из них – насмерть.

Кроме того, в Тернопольской области угарный газ погубил беременную женщину. Ее полуторагодовалый ребенок находился в том же доме, но остался жив. Тело погибшей направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Также мы сообщали, что в поселке Оброшино Пустомытовского района в частном доме угарным газом отравились шесть человек, из них – трое детей.

А в городе Смела Черкасской области мужчина смастерил из газовых труб и печки обогреватель, который стал причиной смерти для него самого и для ребенка Старшую дочь из задымленного помещения успела вытащить мать.

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Тег дети, Прикарпатье, угарный газ

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