На Прикарпатье трое детей отравились угарным газом
Пострадавших доставили в больницу, самому младшему пациенту – три года
В Ивано-Франковской области в больницу с отравлением попали трое детей. Предварительный диагноз, поставленный медиками – "отравление угарным газом".
"Поступило сообщение о том, что в областную детскую клиническую больницу госпитализировали троих детей, жителей областного центра с улицы Короля Данила, в возрасте трех, девяти и четырнадцати лет", – сообщает департамент гражданской защиты ИФОГА.
Состояние пострадавших – средней тяжести.
Напомним, ранее во Львовской области за одни сутки шесть человек отравились газом в собственных жилищах, трое из них – насмерть.
Кроме того, в Тернопольской области угарный газ погубил беременную женщину. Ее полуторагодовалый ребенок находился в том же доме, но остался жив. Тело погибшей направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Также мы сообщали, что в поселке Оброшино Пустомытовского района в частном доме угарным газом отравились шесть человек, из них – трое детей.
А в городе Смела Черкасской области мужчина смастерил из газовых труб и печки обогреватель, который стал причиной смерти для него самого и для ребенка. Старшую дочь из задымленного помещения успела вытащить мать.
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