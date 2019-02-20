На Прикарпатье учителя избили патрульного полицейского

Директор школы и физрук неадекватно отреагировали на требования полицейского

На Прикарпатье учителя избили патрульного полицейского 2019-02-20T18:54:00+02:00 Запад Директор школы и физрук неадекватно отреагировали на требования полицейского

В Ивано-Франковской области учителя накинулись на полицейского с кулаками: патрульный остановил машину, за рулем которой был директор школы, а пассажиром – физрук, и после предложения копа пройти тест на содержание алкоголя педагоги начали избивать стража порядка.

В результате полицейский оказался на больничной койке, а буйным учителям грозит серьезное наказание.

Как выяснилось, причиной остановки автомобиля стал дальний свет фар, который мешал другим участникам дорожного движения. Сразу же после остановки, согласно данным с нагрудных камер патрульных, водитель начал вести себя агрессивно.

"Пошел вон отсюда. – Покажите водительские права. Вы в каком состоянии управляете? – Ты чего сюда пришел, пошел вон отсюда. – Вы в каком состоянии управляете? – Тебе что, интересно, в каком состоянии я управляю? Покажи мне маршрутный лист. Миша, звони", – такой диалог состоялся между водителем и патрульным.

После того, как стражи порядка предложили водителю пройти тест на содержание алкоголя, водитель и пассажир набросились на полицейских с кулаками.

"Та пошел ты не***, ты. – Руки уберите от меня. – Бл***, сейчас будут тут люди. Сейчас я сделаю, бл***, сейчас тут полсела будет. Будут х****то есть вас. Я тебя сейчас в**бу. Я физрук. Сынок, бл***, тебе в****то есть, бл***", – ответили пассажиры патрульным.

В настоящее время один из пострадавших полицейских находится в больнице.

"Удар головой в лицо с правой стороны. Перелом скулы у меня. Вот здесь скула внутрь зашла", – рассказал потерпевший патрульный Василий Павлюк.

Из-за полученных травм полицейский был прооперирован.

"Больному проведено оперативное вмешательство, выправление скуловой кости. Данные травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести", – сообщил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Ивано-Франковской областной больницы Иван Грищук.

Нападавших полицейские опознали сразу же, как только остановили автомобиль – за рулем находился депутат Тлумацкой объединенной громады, который также занимает должность директора школы в селе Королевка. Его пассажир – физрук того же учебного учреждения.

"Пытались покинуть место правонарушения. Соответственно, водителя пытались задержать, чтобы он не покидал место правонарушения", – отметил Василий Семенюк, начальник Тлумацкого отдела полиции.

Водителя и пассажира патрульные задержали и доставили в Тлумацкий отдел полиции, где на шофера составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения. Было открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений сотруднику полиции, которое карается лишением свободы как минимум на три года.

Напомним, не так давно в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, начал по ним стрелять.

А перед этим в Черновцах напали на женщину-полицейского. Инспектор патрульной полиции, пытаясь успокоить нетрезвую компанию, получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.

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