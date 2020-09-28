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На Прикарпатье уже почти 200 пострадавших от отравления в столовой

28 сентября, 16:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Врачам пришлось госпитализировать более 50 человек

В городе Коломыя Ивано-Франковской области количество пострадавших в результате отравления в заводской столовой увеличилось до 194. Из них 59 человек госпитализировали, 135 – лечатся дома.

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Как сообщили на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook, совместными продуктами питания для всех пострадавших были салат "Дружба" (сырок плавленый, морковь, гренки, чеснок, майонез), бульон куриный с лапшой, гречка, колбаски в соусе, хлеб, чай.

Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы проводят внеплановые проверки поставщиков и производителей продуктов питания.

"Ранее были отобраны образцы пищевых продуктов, пробы воды, смывы с объектов окружающей среды для лабораторных исследований. Проведено бактериологическое обследование больных, контактных лиц, работников кухни и заключительную дезинфекцию", – говорится в сообщении.

Комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий продолжается.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе в больницу госпитализировали двух человек с отравлением после банкета в одном из ресторанов.

Также напомним, во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

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отравление Прикарпатье сотрудники заводы Ивано-Франковская область пострадавшие коломыя
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