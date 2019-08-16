Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

На Прикарпатье в частной усадьбе отравились и попали в больницу 13 детей

Сегодня, 08:00

В ночь на 16 августа дети были госпитализированы в больницу из усадьбы "Адонис"

/ Фото: Информатор

В Ивано-Франковской области в частной усадьбе отравились 13 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003 – 2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе "Адонис"
в с. Верхний Ясенов Верховинского района", – говорится в сообщении.

Реклама

Всего в заведении отдыхает 30 детей.  

В тренде
Государство возьмется за IT-шников: кому стоит беспокоиться

По данным спасателей, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области расследованием массового отравления на поминках в селе Зарубинцы занялась местная полиция. Инцидент произошел 4 августа. Предварительно, блюда для обеда готовила выездная кухня одного из заведений соседнего села. Соответствующие службы проводят экспертные исследования и устанавливают возбудителя кишечной инфекции. В полиции отметили, что после поминального обеда в инфекционное отделение на стационарное лечение одного из медицинских учреждений райцентра попало десять человек. Двое из пострадавших – дети 2002 и 2004 годов рождения.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области в детском лагере "Салют" в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

дети отравление Ивано-Франковская область

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пограничников
Пограничников "удивил" внедорожник за 90 тысяч евро: украли в Италии, везли в УкраинуЗапад
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
Во Львове поймали домушника, который взял
Во Львове поймали домушника, который взял "на дело" лестницуЗапад
На Волыни в рефрижераторе с нектаринами обнаружили трех нелегалов
На Волыни в рефрижераторе с нектаринами обнаружили трех нелегаловЗапад
В Ивано-Франковске открылась выставка бездомного художника
В Ивано-Франковске открылась выставка бездомного художникаЗапад
Ночной пожар в Ровно: от огня спасали 10-этажный жилой дом
Ночной пожар в Ровно: от огня спасали 10-этажный жилой домЗапад

Новости партнеров

Loading...