На Прикарпатье в частной усадьбе отравились и попали в больницу 13 детей

В ночь на 16 августа дети были госпитализированы в больницу из усадьбы "Адонис"

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В Ивано-Франковской области в частной усадьбе отравились 13 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003 – 2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе "Адонис"

в с. Верхний Ясенов Верховинского района", – говорится в сообщении.

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Всего в заведении отдыхает 30 детей.

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По данным спасателей, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области расследованием массового отравления на поминках в селе Зарубинцы занялась местная полиция. Инцидент произошел 4 августа. Предварительно, блюда для обеда готовила выездная кухня одного из заведений соседнего села. Соответствующие службы проводят экспертные исследования и устанавливают возбудителя кишечной инфекции. В полиции отметили, что после поминального обеда в инфекционное отделение на стационарное лечение одного из медицинских учреждений райцентра попало десять человек. Двое из пострадавших – дети 2002 и 2004 годов рождения.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области в детском лагере "Салют" в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию.

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