На Прикарпатье в ДТП погибли три человека, пострадал маленький ребенок (фото)

Водитель одного из автомобилей был пьян

В Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще двое, в том числе ребенок, попали в больницу.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации, пишет "Суспильне".

Инцидент произошел в поселке Перегинское Рожнятовского района. В ДТП попали автомобили Mercedes Benz и ВАЗ. В результате лобового столкновения 32-летний водитель ВАЗ, а также 62-летний и 57-летний пассажиры авто погибли на месте происшествия. Также пострадали 26-летний пассажир и двухлетний ребенок, они получили травмы головы и туловища. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.

Как выяснилось, 26-летний водитель автомобиля Mercedes был пьян. В его крови обнаружили 2,42 промилле алкоголя. Телесных повреждений в результате ДТП он не получил.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием медиков – на перекрестке улиц Коновальца и Сахарова перевернулась карета скорой помощи, пострадали три человека.

Кроме того, под Киевом на Бориспольской трассе столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться