На Прикарпатье в жутком ДТП погибли три человека (фото)

В Ивано-Франковской области столкнулись легковушка и трактор. В результате ДТП погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла 18 августа около 14:00 между селами Вестовая и Боднаров Калушского района.

По словам копов, во время обгона водитель Daewoo Lanos на закрытом повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с трактором John Deere.

В результате аварии на месте происшествия погибли трое пассажиров легковушки, а водителя забрали в больницу. Их возраст и место жительства устанавливаются. Что касается водителя трактора – он не пострадал.

Сообщается, что правоохранители взяли кровь у водителей для проверки на алкоголь. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье легковушка протаранила дерево. В результате 26-летняя пассажирка скончалась от полученных травм.

Также напомним, на Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и Volkswagen Т4.

Кроме того, в Ивано-Франковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.

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