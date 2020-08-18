На Прикарпатье в жутком ДТП погибли три человека (фото)

В Ивано-Франковской области столкнулись легковушка и трактор. В результате ДТП погибли три человека.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла 18 августа около 14:00 между селами Вестовая и Боднаров Калушского района.
По словам копов, во время обгона водитель Daewoo Lanos на закрытом повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с трактором John Deere.
В результате аварии на месте происшествия погибли трое пассажиров легковушки, а водителя забрали в больницу. Их возраст и место жительства устанавливаются. Что касается водителя трактора – он не пострадал.
Сообщается, что правоохранители взяли кровь у водителей для проверки на алкоголь. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.
Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье легковушка протаранила дерево. В результате 26-летняя пассажирка скончалась от полученных травм.
Также напомним, на Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и Volkswagen Т4.
Кроме того, в Ивано-Франковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк