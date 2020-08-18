Українська
$ 27,31
32,37
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Западной Украины

На Прикарпатье в жутком ДТП погибли три человека (фото)

18 августа, 16:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Водитель легковушки в больнице

В Ивано-Франковской области столкнулись легковушка и трактор. В результате ДТП погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла 18 августа около 14:00 между селами Вестовая и Боднаров Калушского района.

По словам копов, во время обгона водитель Daewoo Lanos на закрытом повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с трактором John Deere.

В результате аварии на месте происшествия погибли трое пассажиров легковушки, а водителя забрали в больницу. Их возраст и место жительства устанавливаются. Что касается водителя трактора – он не пострадал.

Сообщается, что правоохранители взяли кровь у водителей для проверки на алкоголь. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье легковушка протаранила дерево. В результате 26-летняя пассажирка скончалась от полученных травм.

Также напомним, на Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и Volkswagen Т4.

Кроме того, в Ивано-Франковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
авария ДТП полиция Прикарпатье погибшие столкновение пострадавшие Западная Украина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять