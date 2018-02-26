На Прикарпатье во время расчистки снега погиб экскаваторщик

Экскаватор перевернулся в отстойник для сбора воды

В городе Надворная, на территории водозабора, что возле реки Быстрица-Надворнянская, перевернулся экскаватор, что привело к гибели водителя.

"Во время выполнения работ по расчистке снега и льда на водоочистных сооружениях предприятия "Нефтехимик Прикарпатья", экскватор перевернулся в заполненный отстойник для воды. 39-летний экскаваторщик, житель района, погиб на месте происшествия", – сообщает полиция Прикарпатья.

Спасатели достали экскаватор из воды с помощью крана,а также извлекли тело погибшего машиниста.

По данному факту открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Продолжается следствие.

Ранее мы писали, что на трассе "Мукачево – Львов" произошло столкновение двух авто. В результате аварии один из водителей погиб, другой получил политравму, а от машин осталась груда металла.

Также на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.

А в селе Нижнев Тлумацкого района Прикарпатья 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по полевой дороге вдоль Днестра, слетел в реку и машина опрокинулась. В результате 45-летний пассажир, который находился на заднем сидении, погиб на месте. Водитель получил ушиб шейного отдела позвоночника и перелом левой ключицы.