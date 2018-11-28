На Прикарпатье водитель машины на российских номерах подрался с ветераном АТО

В городе Калуш, что на Прикарпатье, произошла потасовка между ветераном АТО и водителем легковушки на российских номерах.

Как оказалось, житель села Студинка, передвигаясь по райцентру на своей легковушке, нарушил правила дорожного движения. Бывший боец это увидел, остановился и сделал водителю замечание. Но в ответ тот начал ругаться и вместе со своими сыновьями затеял драку. Об этом в Facebook написал сам участник происшествия Владимир Кушлык.

"Все произошло в центре Калуша возле горсовета. Драчунов задержали и доставили в полицию. Открыто уголовное производство по ст. 296. ч.2 ("Хулиганство"), которая предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы", – рассказал нашему сайту начальник калушского отдела полиции Василий Макивничук.

В полиции опрашивают свидетелей происшествия.

Напомним, не так давно во Львове после драки с охраной ресторана умер молодой парень.

Также в центре Львова произошла драка между водителями такси и уличными хулиганами.

Ранее в Ивано-Франковске, а также на трассе Львова произошли стычки между фанатами львовской футбольной команды "Карпаты" и полицией. Последние пытались защитить футболистов "Карпат" от разъяренной толпы фанатов, которые хотели "выяснить" у игроков причины проигрыша со счетом 2:1 команде из Прикарпатья.