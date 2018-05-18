На Прикарпатье встречали тело погибшего на Донбассе "Татарина"
Сергей Гундер родился в Харькове, но со временем переехал в Ивано-Франковск
Погибшего віехали встречать за десятки километров от дома. Фото: соцсети, firtka.if.ua
Погибшего віехали встречать за десятки километров от дома. Фото: соцсети, firtka.if.ua
Погибшего віехали встречать за десятки километров от дома. Фото: соцсети, firtka.if.ua
Погибшего віехали встречать за десятки километров от дома. Фото: соцсети, firtka.if.ua
Погибшего віехали встречать за десятки километров от дома. Фото: соцсети, firtka.if.ua
Сегодня, 18 мая, на границе Ивано-Франковской и Львовской областей боевые побратимы и местные встретили тело погибшего на Донбассе бойца Сергея Гундера, с позывным "Татарин". Об этом сообщает Общественная организация "Объединение воинов и волонтеров " Галицькі леви".
У погибшего остались мать, проживающая в Харькове, жена и дочь в селе Драгомирчаны Тисменицкого района, а также двое детей от первого брака.
"Уже в это воскресенье, 20 мая в 20:00. в ивано-франковском Доме скорби состоится прощальная панихида, а в понедельник, 21 мая, с десяти утро начнется похорон погибшего", – добавляют волонтеры в Facebook.
Напомним, ранее в Чортковском районе прощались с 21-летним Иваном Сторчаком, который погиб на боевом задании 12 августа в селе Водяное Донецкой области. Боец служил наводчиком пулеметного взвода 3-й мотопехотной роты одной из воинских частей.
Также мы писали, что в районе города Авдеевка под обстрелами героически погиб капитан Марис Каминский, уроженец Волынской области, служивший в Черновцах. Дома его не дождалась беременная жена.
А в селе Бортники Львовской области хоронили погибшего на Донбассе бойца ВСУ Владимира Князева. Ему было всего 18 лет. Тело парня жители области встречали на коленях.
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