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На Прикарпатье выпустили из-под стражи подозреваемого в убийстве студентки из Болгарии

25 июля, 17:02

Парню из Туркменистана заменили меру пресечения на домашний арест

Фото: Нацполиция

Согласно решению Апелляционного суда Ивано-Франковской области подозреваемому в убийстве студентки из Болгарии Эльдару Астанову изменили меру пресечения: с содержания под стражей – на домашний арест с ношением электронного браслета.

"Тело Дишли Эли Зия было обнаружено, 12 июня 2017 г. в пруду с. Свиточ Рогатинского района, оно было упаковано в чемодане. Девушка исчезла 1 июня, в полицию об этом сообщили 5 июня. По подозрению умышленном убийстве  задержали студента из Туркменистана, одногруппника потерпевшей 1988 года рождения", – сообщают в полиции.

По факту умышленного убийства предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, следователями было начато уголовное производство. 14 июня 2017 Ивано-Франковский городской суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей, а 24 июля 2019 года – изменил на домашний арест.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье без вести пропала 24-летняя студентка из Болгарии . Об исчезновении девушки в полицию сообщила подруга. В убийстве подозревается возлюбленный пропавшей  студент из Туркменистана.

Также мы писали, чтодевушка была прописана в общежитии медицинского университета, но фактически проживала в съемной квартире, вместе со своим парнем. Соседи по квартире, также студенты, рассказали, что вечером, накануне исчезновения слышали через стенку крики, грохот, а также звуки, указывающие на возможную драку между потерпевшей и подозреваемым – 29-летним студентом из Туркменистана.

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Тег убийство, Прикарпатье, студентка, домашний арест

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