На Прикарпатье задержали горе-отца, готового продать трехмесячного сына

Сегодня, 10:28

Мужчину задержали, а младенца, оцененного отцом в сто тысяч гривен, передали медикам


Во время задержания. Фото: Нацполиция

Во время задержания. Фото: Нацполиция

Во время задержания. Фото: Нацполиция

Во время задержания. Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который за 100 тыс. гривен пытался продать своего трехмесячного сына.

"Вчера, 30 июля, полицейские Прикарпатья совместно с сотрудниками СБУ задержали 27-летнего уроженца Закарпатья. Установлено, что мужчина пытался продать своего трехмесячного сына", – сообщают в полиции.

Младенца доставили в лечебное учреждение для медицинского осмотра. Сейчас следователи выясняют причастность к преступлению еще нескольких человек.

Открыто уголовное производство (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Мужчина задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Хмельницком задержали горе-мать, которая хотела продать двоих своих детей.

Ранее жительница Львова пыталась продать новорожденного ребенка.

Подобная ситуация произошла в Черкассах: женщину задержали при попытке продать своего новорожденного ребенка за пять тысяч долларов. 
торговля людьми, младенец, Прикарпатье, полицейские

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"Сегодня"

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