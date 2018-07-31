На Прикарпатье задержали горе-отца, готового продать трехмесячного сына

Мужчину задержали, а младенца, оцененного отцом в сто тысяч гривен, передали медикам

В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который за 100 тыс. гривен пытался продать своего трехмесячного сына.

"Вчера, 30 июля, полицейские Прикарпатья совместно с сотрудниками СБУ задержали 27-летнего уроженца Закарпатья. Установлено, что мужчина пытался продать своего трехмесячного сына", – сообщают в полиции.

Младенца доставили в лечебное учреждение для медицинского осмотра. Сейчас следователи выясняют причастность к преступлению еще нескольких человек.

Открыто уголовное производство (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Мужчина задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Хмельницком задержали горе-мать, которая хотела продать двоих своих детей.

Ранее жительница Львова пыталась продать новорожденного ребенка.

Подобная ситуация произошла в Черкассах: женщину задержали при попытке продать своего новорожденного ребенка за пять тысяч долларов.