На Прикарпатье задержали всемирно известного хакера: видео

В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины задержала хакера, известного по всему миру под ником "Sanix". Он оказался украинцем, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всемирную известность мужчина приобрел в начале 2019 года. Именно тогда он выложил на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.

По мнению специалистов, выставленная на продажу база объемом 87 гигабайт – это лишь малая часть похищенных хакером данных. Ведь подобных баз у него было по меньшей мере семь, а их общий объем достигал почти терабайт. В этих базах были персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

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Позже СБУ получила информацию, что "Sanix", скорее всего, украинец, житель Ивано-Франковской области. В итоге – его удалось вычислить и задержать. Во время обыска дома хакера правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 тысяч гривен и более 3000 долларов.

"Хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, по ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины", – отметили в СБУ.

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Примечательно, что в 2019 году об этом хакере писали такие известные издания, как The Guardian, Forbes и Newsweek. По словам иностранных СМИ, база, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных".

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Ранее мы сообщали, что бывший инженер-программист Microsoft из Украины был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

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