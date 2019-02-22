На Прикарпатье жестко убили мужчину и женщину
Тела погибших с телесными повреждениями обнаружила их соседка
На Прикарпатье нашли убитыми мужчину и женщину. О трагедии в полицию сообщила жительница села Семаковцы Коломыйского района. Именно она обнаружила мертвыми своего соседа и его сожительницу, у которых были телесные повреждения.
У погибшей 57-летней женщины было избито лицо и колото – резаная рана на шее. Многочисленные колото-резаные раны в области шеи обнаружили и в 56-летнего мужчины. Об этом сообщают в полиции.
Открыто уголовное производство. Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.
Полиция Прикарпатья проводит розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению этого преступления.
Ранее в с. Старое Село Рокитновского района Ровенской области расстреляли местного жителя. В содеянном умышленном убийстве подозревались двое местных жителей, 23-х и 30 лет. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Из-за неисправности машины преступники вынуждены были ее бросить и бежать в сторону лесного массива.
Напомним, жительница Львовской области жестоко убила своего сожителя. Как предварительно установила следственно-оперативная группа, 47-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла несколько ударов ножом своему 53-летнему сожителю, в результате чего тот скончался в больнице.
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