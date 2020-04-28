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На Прикарпатье от коронавируса умер 34-летний священник

28 апреля, 17:09

Руслан Ровик

Наличие вируса у священника подтвердили только через 10 дней после смерти

На Прикарпатье за сутки подтвердили еще два случая смерти людей с коронавирусом, одной из жертв болезни оказался 34-летний священник Свято-Троицкого кафедрального собора Православной церкви Украины Иоанн Мудрейко.

Об этом шла речь во время брифинга в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

"За последние сутки мы получили подтверждение двух смертей. Речь идет о жителях Ивано-Франковска – 74-летнем пенсионере и 34-летнем священнике", – заявил председатель ОГА Виталий Федорив.

При этом он добавил, что о смерти священника стало известно еще 17 апреля, но его заболевание подтвердилось только сейчас.

Также стало известно, что одной из жертв вируса оказался и священник из Шумского района Тернопольской области.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что в Украине пока невозможно определить количество людей с бессимптомным коронавирусом, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуно-ферментного анализа (ИФА-тестирование).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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священник Прикарпатье Ивано-Франковская область коронавирус тернопольская область

Источник: Сегодня

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