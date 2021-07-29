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Украине ждать потопов? На реках вырастет уровень воды

29 июля 2021 15:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Украине сегодня, 29 июля, ухудшится погода. Спасатели предупреждают об опасности

Синоптики предупредили о желтом уровне опасности. Фото: Львовский гидрометцентр

Синоптики предупредили о желтом уровне опасности. Фото: Львовский гидрометцентр

В горных притоках Днестра сегодня, 29 июля, возможно повышение уровня воды. Жителей Львовской и Ивано-Франковской областей предупреждают об угрозе подтоплений.

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Как сообщает Львовский гидрометцентр, во второй половине дня ожидаются дождевые паводки.

"Ожидается формирование быстротекущих дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,3 – 1,3 м над уровнями 29 июля на 8:00 ч. В местах прохождения крупных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, в горах существует угроза образования отдельных селей", — говорится в сообщении.

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Синоптики предупредили о желтым уровне опасности.

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Ранее мы сообщали, что грозы накроют практически всю территорию Украины. Сухо будет только на юге, но там обещают адскую жару.

Также напомним, в Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней, тела лежали в воде.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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