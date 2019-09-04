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На Ровенском полигоне умер военный

4 сентября, 18:06

На военном полигоне скнчался мобилизованный

/ Фото: Facebook

В ночь с воскресенья на понедельник на Ровенском общевойсковом полигоне умер 39-летний мобилизованный из Черкасской области.

По словам руководителя пресс-центре оперативного командования "Запад" Анатолия Прошина, когда мужчине стало плохо, ему оказали первую медицинскую помощь, однако она не дала положительных результатов. Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако окончательная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас идет служебное расследование, работает военная служба правопорядка совместно с полицейскими.
Умерший находился на Ровенском военном полигоне от 31 августа.

Ранее сообщалось, что 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

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Источник: Рівне вечірнє

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