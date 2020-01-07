На Ровенской АЭС отключили один из энергоблоков

Фото: НАЭК "Энергоатом"

На Ровенской атомной электростанции отключили от сети энергоблок №1 – для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 суток.

Как сообщили в Национальной акционерной энергогенерирующей компании "Энергоатом", энергоблок отключили 6 января, в 10:23 в соответствии с графиком ремонтов и согласно согласованной заявке.

"Сейчас в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – говорится в сообщении.

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В то же время, было установлено, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе области, в 120 км от областного центра, во Володимирецком районе, на берегу реки Стырь и ежегодно производит около 19 млрд. КВт/ч электроэнергии, что составляет 21,6% от производства атомными электростанциями, или 12% от общего производства электроэнергии в Украине.

На Ровенской АЭС эксплуатируется четыре энергоблока: І блок (ВВЕР-440) мощностью 420 тыс кВт с 1980 года, II блок (ВВЕР-440) мощностью 415 тыс кВт с 1981 года, III блок (ВВЕР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, IV блок (ВВЕР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

Как известно, срок эксплуатации атомных электростанций в Украине составлял 30 лет – именно столько они и работают. Сейчас этот срок продлевают. Ровенская АЭС уже обновила первые два блока, а в этом году обновит третий и четвертый. Всего же в Украине нуждается в срочном обновлении 13 атомных энергоблоков:

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