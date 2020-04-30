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На Ровенской АЭС отключился атомный блок: что произошло

30 апреля, 02:38

Елена Вус

Неработающие блоки Энергоатома будут замещены блоками угольных электростанций

В среду, 29 апреля, после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок – номер три – Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом сообщил председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус.

"Общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас. Неработающие блоки Энергоатома будут замещены блоками угольных электростанций", – написал он на своей страничке в Facebook.

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По его словам отключение произошло в 20.05 среды.

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Отметим, что на Ровенской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока: І блок (ВВЕР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, II блок (ВВЕР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, III блок (ВВЕР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, IV блок (ВВЕР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

Напомним, в январе на Ровенской атомной электростанции отключали от сети энергоблок №1 – для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 суток.

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Как известно, срок эксплуатации атомных электростанций в Украине составлял 30 лет – именно столько они и работают. Сейчас этот срок продлевают. Ровенская АЭС уже обновила первые два блока, а в этом году обновит третий и четвертый. Всего же в Украине нуждаются в срочном обновлении 13 атомных энергоблоков.

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отключение АЭС энергоблок Андрей Герус Ровенская АЭС

Источник: Сегодня

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