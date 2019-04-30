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Стала известна причина пожара и остановки блоков на Ровенской АЭС

30 апреля, 17:08

Для расследования дела создали специальную комиссию


После возгорания трансформатора на Ровенской атомной электростанции, которое произошло вечером 29 апреля, была создана комиссия по расследованию причин инцидента. 

Установлено, что пожар начался в результате короткого замыкания. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что радиационная обстановка на объекте осталась без изменений.

Как сообщается во вторник на странице Госинспекции в Facebook, короткое замыкание в автотрансформаторе произошло в 21:04, это вызвало возгорание трансформатора. По предварительным оценкам, из-за повреждения сработала электрическая защита, вследствие чего автотрансформатор отключился. После этого от сети был отключен и третий энергоблок.

"При разгрузке и остановке энергоблока замечаний к работе персонала, защите, блокировок и автоматических регуляторов не зафиксировано. Создана комиссия по расследованию причин нарушения", – указано в сообщении.

В Госинспекции ядерного регулирования рассказали, что на площадке "Ровенская АЭС" радиационная обстановка без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

Напомним, в понедельник, 29 апреля, в Одессе на территории парка "Дюковский сад" горело нежилое здание. Во время пожара мужчина получил 50% ожогов тела. В тяжелом состоянии мужчина госпитализирован в больницу.

Кроме этого, мы рассказывали, что вблизи лондонского аэропорта Хитроу вспыхнул сильный пожар, перед его возникновением прогремело несколько взрывов. Возгорание произошло в старом угольном депо вблизи воздушной гавани.

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Тег пожар, АЭС, ровно

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