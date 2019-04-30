Стала известна причина пожара и остановки блоков на Ровенской АЭС

Для расследования дела создали специальную комиссию

После возгорания трансформатора на Ровенской атомной электростанции, которое произошло вечером 29 апреля, была создана комиссия по расследованию причин инцидента.

Установлено, что пожар начался в результате короткого замыкания. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что радиационная обстановка на объекте осталась без изменений.

Как сообщается во вторник на странице Госинспекции в Facebook, короткое замыкание в автотрансформаторе произошло в 21:04, это вызвало возгорание трансформатора. По предварительным оценкам, из-за повреждения сработала электрическая защита, вследствие чего автотрансформатор отключился. После этого от сети был отключен и третий энергоблок.

"При разгрузке и остановке энергоблока замечаний к работе персонала, защите, блокировок и автоматических регуляторов не зафиксировано. Создана комиссия по расследованию причин нарушения", – указано в сообщении.

В Госинспекции ядерного регулирования рассказали, что на площадке "Ровенская АЭС" радиационная обстановка без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

Напомним, в понедельник, 29 апреля, в Одессе на территории парка "Дюковский сад" горело нежилое здание. Во время пожара мужчина получил 50% ожогов тела. В тяжелом состоянии мужчина госпитализирован в больницу.

Кроме этого, мы рассказывали, что вблизи лондонского аэропорта Хитроу вспыхнул сильный пожар, перед его возникновением прогремело несколько взрывов. Возгорание произошло в старом угольном депо вблизи воздушной гавани.

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