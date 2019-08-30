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На стройке в Ровно мужчину засыпало землей в котловане: он погиб

30 августа, 10:58

Коллеги-строители достали еще живого мужчину из-под насыпи и вызвали "скорую"

/ Фото: Нацполиция

В Ровно мужчина погиб на стройке жилого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Сообщение о несчастном случае на улице Вячеслава Черновола областного центра поступило в полицию 29 августа около 14:40.

Полицейские предварительно установили, что на строительстве жилого комплекса произошел сдвиг земли в котловане под коммуникации торгового центра, в котором находился работник.

Коллеги достали еще живого мужчину из-под земли и вызвали скорую помощь. Но спасти 53-летнего жителя Ровно не удалось.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Напомним, в Черкасской области на строительстве многоэтажки в Умани произошла трагедия – несовершеннолетний парень сорвался с высоты и погиб. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Кроме этого, мы сообщали, что в Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую . Строители сносили старое здание на рынке, в результате случился обвал.

Также, в Польше на строительстве нового газопровода погиб гражданин Украины . Трагический инцидент произошел в населенном пункте Погурска Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. При строительстве нового газопровода огромная труба весом около десяти тонн скатилась в раскоп, где был мужчина. Коллеги-строители пытались ему помочь.

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