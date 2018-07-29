На трассе "Киев-Чоп" автомобиль насмерть сбил мужчину

Сегодня, 12:47

Авария произошла в Ровенской области

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Ровенской области, на трассе "Киев-Чоп" автомобиль насмерть сбил 54-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Полицейские установили, что 44-летний житель Киевской области, водитель автомобиля "RENAULT Trafic", двигаясь в направлении столицы, совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части в неустановленном для пешеходов месте", – говорится в сообщении.

В результате аварии из-за полученных травм 54-летний житель погиб. По предварительной информации водитель автомобиля был трезв.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", – отметили в полиции.

Напомним, вчера в Ровенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми. 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась.

Кроме того, во Львовской области произошло столкновение двоих легковых автомобилей, в результате которого погибли два человек. Водители легковушек скончались на месте происшествия. Спасателям с помощью бензореза и шанцевого инструмента пришлось вытаскивать тела погибших из автомобилей.
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