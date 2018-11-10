На трассе Киев-Чоп микроавтобус вылетел на встречку и столкнулся с бензовозом: погибли трое

В Радивиливськом районе Ровенской области, возле села Пустоиванное, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

"36-летний житель Ровно, по неизвестным пока причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом. От удара цистерну, которая была пустой, отбросило в отбойник", – отмечено в сообщении.

Водитель микроавтобуса и двое его пассажиров – супруги из Ровно 37-ми и 45-ти лет погибли на месте происшествия. Их тела из искореженного автомобиля доставали спасатели.

В полиции отметили, что в настоящее время известно, что в течение только этого года на водителя микроавтобуса трижды составляли протокол за вождение в нетрезвом виде.

Водитель грузовика, 36-летний житель Радомышля, получил перелом ноги и многочисленные ушибы. В настоящее время он находится в больнице.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть трех человек, в полиции начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Не так давно в Ровенской области, на трассе Киев – Чоп, произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчин. 58-летний житель Киева, управляя автобусом Volvo, который следовал из Львова в столицу, в селе Крылов совершил наезд на пешехода. Последний пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

А во Львовской области на той же трассе автомобиль Nissan насмерть сбил 35-летнего мужчину-пешехода

Добавим, что только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

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